FESCO пока не получала от "Росатома" инструкций по дальнейшей деятельности

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) после принятия решения о передаче акций ДВМП госкорпорации "Росатом" пока не получала инструкций по дальнейшей деятельности, сообщил "Коммерсанту" глава совета директоров FESCO Андрей Северилов.

8 ноября стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ, по которому акции "Дальневосточного морского пароходства", находящиеся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом".

"Каких-то инструкций от "Росатома" о дальнейшей деятельности мы пока не получали, но я уверен, что в ближайшее время поймем, как будем имплементированы внутрь госкорпорации и какую роль нам отведут. Мы намерены согласовать средне- и долгосрочную стратегию с госкорпорацией в ближайшее время", - сказал Северилов.

"Для нас принятое 8 ноября решение стало неожиданностью. В рамках прошедших судебных процессов значительная часть капитала была обращена в пользу государства, но мы до настоящего времени не имели понимания, к какому ведомству и в ведение какого конкретно собственника будем отнесены в конечном счете", - отметил он.

"Очевидно, что государство имело возможность, начиная с момента вступления в силу решения Хамовнического суда, понять и определиться, куда нас лучше отнести. С учетом того, что "Росатом" является одной из наиболее эффективных структур экономики РФ - если мы говорим про госкорпорации, - и что в его ведении находится развитие Северного морского пути (СМП) и северного завоза, и что плюс к тому госкорпорация является акционером ГК "Дело", которая обладает значительными портовыми мощностями и компетенциями в железнодорожной логистике, решение о передаче акций "Росатому" действительно является наиболее оптимальным и эффективным", - сказал Северилов.

"С учетом указа президента РФ мы точно будем интегрированы в структуры "Росатома" и, более того, даже были бы рады получить передовые практики корпоративного управления. Но хотели бы предложить корпорации собрать именно на нашей базе основные морские транспортные компетенции. Думаю, что собственник сам определит те границы, в которых мы сможем работать", - добавил глава совета директоров.

На вопрос о своих планах в компании он ответил, что оспаривал вместе с партнером Михаилом Рабиновичем решение суда по иску Генпрокуратуры.

"Для нас иск Генпрокуратуры стал неожиданностью. Мы оспаривали данное решение, однако, пройдя все инстанции, суд принял позицию Генпрокуратуры и изъял в том числе и наши акции. Суд апелляционной инстанции разобрался и признал, что наши с Михаилом Рабиновичем сделки по покупке акций были заключены на законных основаниях. Но так как первичные пакеты были приобретены с коррупционных доходов прежними собственниками, это стало основанием арестовать и наши акции", - пояснил Северилов.

"Решение вступило в законную силу, для нас вопрос закрыт. В отношении меня лично: я продолжаю работать в компании и, если новые собственники посчитают это необходимым, безусловно, продолжу и дальше", - сказал он, добавив, что, "мы рассматриваем возможность обращения с исками к прежним собственникам с регрессными требованиями, вопрос находится в работе у юристов".

Хамовнический суд Москвы в январе 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генпрокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову (пакет акций 32,5%), его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В мае Мосгорсуд подтвердил это решение.

Ответчиками по иску выступали Магомедовы и их компании, а также другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста братьев: Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владели 26,5% и 23,8% акций FESCO, соответственно), ряд компаний-акционеров. По данным "Ведомостей", в сумме, согласно решению суда, конфискации подлежали более 92% акций ПАО "ДВМП".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тысяч. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.