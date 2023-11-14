Крым откажется от массовых мероприятий на Новый год по соображениям безопасности

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Организованных массовых гуляний в предстоящие новогодние праздники в Крыму не будет, в приоритете - безопасность, сообщил во вторник "Интерфаксу" глава республики Сергей Аксенов.

"Проведение широких массовых мероприятий не планируется. Главный приоритет - безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое для того, чтобы создать крымчанам праздничное настроение", - сказал он.

Глава Крыма напомнил, что в ряде регионов республики и на важных объектах действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности.

При этом в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей. В населенных пунктах установят елки, украсят улицы.

Год назад массовых праздничных мероприятий за бюджетные средства в городах Крыма также не было. При этом ограничения на новогодние празднества в отелях не вводили, на одну ночь разрешили использование пиротехники.