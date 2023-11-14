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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Роспотребнадзор назвал контролируемой эпидситуацию по кори в РФ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация по кори в России контролируемая; благодаря принимаемым мерам, за последние четыре месяца отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, заявили в Роспотребнадзоре.

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая. В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем традиционный для кори. В некоторых регионах РФ рост заболеваемости, отмечается преимущественно за счет не привитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что групповые очаги заболевания в течение года наблюдались среди "цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок".

В ведомстве также сообщил о том, что Роспотребнадзор проводит работу по профилактике кори. По данным ведомства, во всех регионах с апреля 2023 года проводится подчищающая иммунизация – вакцинация не привитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых. На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации, уточнили в ведомстве.

"Таким образом, за последние 4 месяца отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости корью", - сообщили в ведомстве.

Ранее издание "Медвестник" со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщило, что с января по сентябрь 2023 года в России выявлено 8073 случая кори – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28 732% (в 288 раз), большинство заболевших (4989 чел.) – дети до 14 лет.

Роспотребнадзор
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