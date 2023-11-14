Мишустин в среду выступит на заседании форума и выставки "Транспорт России"
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в работе XVII Международного форума и выставки "Транспорт России".
"Председатель правительства выступит на пленарном заседании по теме "Россия 2035: к новой экономике транспорта" и вручит государственные награды работникам транспортного комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
В мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, а также министр транспорта Виталий Савельев.