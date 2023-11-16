Патрушев сообщил об уничтожении на Украине складов со снарядами с обедненным ураном

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Уничтожены склады со снарядами с обедненным ураном, которые были поставлены Украине, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Существенно возросли угрозы радиационной безопасности, связанные с применением украинскими формированиями снарядов с обедненным ураном", - заявил он на совещании в четверг.

Патрушев отметил, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях поставок на Украину снарядов с обедненным ураном.

"Наши предостережения не были услышаны. В итоге в результате уничтожения складов с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном - с целью предотвращения их применения против России - на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах", - заявил Патрушев.