В Кремле осудили планы США по поставке на Украину снарядов с обедненным ураном

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле негативно отреагировали на намерение США поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном, напомнив о печальных последствиях при использовании аналогичных боеприпасов в Югославии.

"Это плохо. Это было уже в истории, в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение этих снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.

По его словам, применение этих снарядов "вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями". "Последствия эти ощущаются также и на последующих поколениях, тех, кто каким-то образом соприкасался и находился в районах применения этого оружия", - отметил он.

"Это очень плохие новости. Поэтому, к сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать и те украинские территории, на которых они будут применяться", - сказал Песков.

И добавил: "Конечно же, ответственность за это целиком и полностью будет лежать на руководстве Соединенных Штатов Америки, которое приняло такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет".

Накануне Пентагон сообщил, что США в рамках пакета военной помощи на $175 млн направят Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. "Этот пакет включает в себя дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее обещанных танков Abrams", - отмечалось в заявлении американского военного ведомства. В Пентагоне уточнили, что речь идет о танковых снарядах калибра 120 мм.