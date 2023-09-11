В МИД РФ скептически оценили заявление Гросси о боеприпасах с обедненным ураном

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Москве скептически отнеслись к заявлению директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси об отсутствии значительных радиологических рисков в результате применения боеприпасов с обедненным ураном.

"Господин Гросси, конечно прав, говоря о том, что с точки зрения "ядерной безопасности" нет значительных радиологических последствий. Просто он явно не договаривает", - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что "такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо".

"Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли", - отметила официальные представитель МИД РФ.

На прошлой неделе Пентагон сообщил о планах передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. Ранее о поставках Киеву такого типа снарядов заявила Великобритания.