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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В МИД РФ скептически оценили заявление Гросси о боеприпасах с обедненным ураном

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Москве скептически отнеслись к заявлению директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси об отсутствии значительных радиологических рисков в результате применения боеприпасов с обедненным ураном.

"Господин Гросси, конечно прав, говоря о том, что с точки зрения "ядерной безопасности" нет значительных радиологических последствий. Просто он явно не договаривает", - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что "такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо".

"Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли", - отметила официальные представитель МИД РФ.

На прошлой неделе Пентагон сообщил о планах передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. Ранее о поставках Киеву такого типа снарядов заявила Великобритания.

МАГАТЭ МИД РФ
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