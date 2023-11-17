Путин спрогнозировал, что рост ВВП России в 2023 году превысит 3%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рост российского ВВП в 2023 году превысит 3%, заявил президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Вчера председатель правительства доложил, у нас рост экономики 5,5% (такова предварительная оценка роста ВВП РФ в III квартале - ИФ). По году будет свыше трех (процентов рост - ИФ), - сказал он. - Мы аккуратно так все время говорили: 2,5%, 2,7%, 2,8%. Теперь уверенно говорим: будет свыше 3% (рост ВВП РФ в 2023 году - ИФ)".

Росстат 15 ноября опубликовал предварительную оценку роста ВВП в III квартале 2023 года - рост на 5,5% в годовом выражении после повышения на 4,9% во II квартале и снижения на 1,8% в I квартале. Данные Росстата оказались лучше ожиданий экономистов (консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предполагал рост в III квартале на 5,2%), расчетов Минэкономразвития (также рост на 5,2%) и оценки ЦБ (рост на 5,1%).

Минэкономразвития на основе этих данных повысило оценку роста ВВП за январь-сентябрь 2023 года с 2,8% до 2,9%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что рост в 2023 году будет выше этой оценки и составит 3%.

Банк России в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. При этом ЦБ ожидает замедление годовых темпов роста в IV квартале до 1%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,7%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала ноября) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.