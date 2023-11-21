Дверь от подъезда Бориса Ельцина и "Орфея" Эрнста Неизвестного выставят на торги

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Фигурную композицию "Белые медведи на льдине" Фаберже, дверь от подъезда первого президента РФ Бориса Ельцина и "Орфея" Эрнста Неизвестного выставят на торги аукционного дома "Литфонд", которые впервые пройдут в Екатеринбурге.

"14 декабря Аукционный дом "Литфонд" проведет первые торги в новом филиале в Екатеринбурге. Торги будут посвящены раритетам, связанным с известными именами, оставившими исторический и культурный след в Уральском крае - от Петра Великого, Строгановых и Демидовых до первого президента России Бориса Ельцина и одного из самых знаменитых скульпторов России Эрнста Неизвестного", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Всего на первые торги "Литфонда" в Екатеринбурге заявлено 220 лотов. Планируется, что аукционы будут проходить один раз в месяц.

Самым дорогим лотом предстоящих торгов станет камнерезная композиция "Белые медведи на льдине", выполненная из нефрита, горного хрусталя, алмазов огранки "роза" и платины по модели скульптора Артемия Обера в мастерской Карла Фаберже в 1909 году. Стартовая цена лота составит 40 млн рублей.

Кроме того, на торги выставят входную дверь от подъезда дома 2 по улице 8 Марта, в котором в период с 1972 по 1977 годы проживал первый президент России Борис Ельцин. Дверь ельцинского подъезда выставлена по ставке 1,5 млн рублей.

Среди лотов на предстоящих торгах - скульптурная композиция "Орфей II" Эрнста Неизвестного. Первая и масштабная скульптура "Орфей" была создана Эрнстом Неизвестным в 1962 году. Как отметили в аукционном доме, есть предположение, что произведение стало результатом участия художника в скандальной выставке в Манеже в 1962 году. После разгромного разговора с Хрущёвым на выставке, скульптор испытывал колоссальное напряжение в ожидании скорой расправы. Всю бушующую мощь эмоций мастер вложил в эту работу. Стартовая цена за один из девяти созданных экземпляров - 8 млн рублей.

Также на торги выставят подарок Иосифу Сталину от ленинградских артиллеристов-зенитчиков - модель 85-мм зенитной пушки образца 1939 года, стартовая цена за лот 850 тыс. рублей. На торги также выставлена фотография Леонида Брежнева с его автографом и уникальной историей создания, записанной на обороте фотографии личным фотографом генсека Владимиром Мусаэльяном.