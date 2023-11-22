В России отмечается День психолога

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Новый профессиональный праздник - День психолога будет отмечаться в России 22 ноября. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ.

Новая праздничная дата приходится на 22 ноября. В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества - крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране.

На сегодня в сфере оказания услуг психологической помощи населению задействовано свыше 7 млн человек.

Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения президента. Учредить новый праздник и отмечать его 22 ноября главу государства попросил один из участников II Конгресса молодых учёных и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования. Это мероприятие состоялось 1 декабря 2022 года.