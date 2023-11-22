Кремль положительно оценил сделку Израиля и ХАМАС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле положительно оценивают сделку между Израилем и ХАМАС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, как в Кремле оценивают договоренности Израиля и ХАМАС по обмену заложниками и перемирию, Пескова в ходе общения с ним спросили в среду журналисты.

"Положительно. Это первые хорошие новости из Газы за длительное время. Вы знаете, что Россия и большинство стран, практически все, призывали как раз к перемирию, гуманитарным паузам, ибо только на базе таких пауз могут выстраиваться некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию этой проблемы", - сказал Песков.

В ночь на 22 ноября правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня сроком на четыре дня и обмене 50 захваченных 7 октября заложников на палестинских заключенных израильских тюрем в пропорции 1 к 3. Позднее достигнутые договоренности подтвердили в ХАМАС.