Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Введение в прошлом году повышенных пошлин на импорт вина из недружественных стран не ограничило их ввоз из таких стран, как Франция и Испания, более того, поставки даже выросли, сообщил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора в ходе "Недели российского ритейла 2024" в понедельник.

"В отношении итальянских вин эта мера сработала и стали ввозить меньше. Но вот испанские и французские поставщики спокойно отреагировали на это решение, оно на объем ввоза продукции не оказало, по сути, никакого (влияния - ИФ), они даже увеличили объемы ввозимой продукции", - сказал он.

Согласно презентации, лидерство в поставках из недружественных стран по-прежнему сохраняет Италия, но ее доля снижается, доля испанских вин и французских вин растет. В топ-5 поставщиков из этой категории стран также входят Португалия и Германия.

Всего же доля недружественных стран в импорте вин в РФ оценивается в 64%.

В результате повышения пошлин таможенные платежи в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 4,2 раза, до 16,5 млрд рублей против 3,9 млрд рублей. Но поставки из этих стран снизились лишь на 17-18%.

В целом, по данным ФТС, география поставщиков импортных вин в РФ не меняется в течение последних лет, "несмотря на принимаемые решения", сообщил Чмора. С существенным отрывом идет Италия, далее - Грузия, Испания, Франция, Португалия, и все эти государства в текущем году сохраняют лидирующие позиции, отметил он.

РФ с августа 2023 года ввела повышенную пошлину на импорт вина из недружественных стран - в размере 20%, но не менее $1,5 за литр (до 1 августа 2023 года пошлины составляли от 10% до 12,5%). Повышенная пошлина пока действует до конца текущего года.

Между тем, обсуждается вопрос о резком - до 200% - повышении пошлин. "Сейчас обсуждается вопрос повышения таможенных пошлин. Безусловно, у каждого такого вопроса есть и сторонники, и противники. Можно радикально повысить пошлину, можно установить на уровне 100% или 200%. Но мы должны понять, что при наличии незамещенного внутреннего спроса эта продукция будет востребована и все равно будет попадать на рынок", - сказал Чмора.

По его словам, вопрос повышения пошлин очень сложный и дискуссионный. Отсутствие конкуренции может сделать отечественное вино качественнее, но не исключено, что оно станет дороже.