Суд отложил рассмотрение иска УК "Первая" к Euroclear до января

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы решил отложить рассмотрение иска УК "Первая" к Euroclear до 19 января 2024 года, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

УК "Первая" в июле подала иск к европейскому депозитарию о взыскании 184,8 млрд рублей в связи с заморозкой клиентских активов. В качестве третьих лиц к делу привлечены Райффайзенбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Сейчас в российских судах находится более семидесяти исков к Euroclear, самый крупный из них подала УК "Первая".

Представитель истца в суде сообщил, что иск заявлен о взыскании убытков с Euroclear из-за заморозки ценных бумаг. По его словам, УК "Первая" действует в интересах свыше 500 тысяч клиентов.

Ответчик в свою очередь сообщил о риске двойного взыскания с Euroclear и попросил привлечь к делу двух клиентов УК "Первая". По его словам, они самостоятельно подали иски к Euroclear в российские суды по тем же требованиям.

Он также ходатайствовал о прекращении производства по делу. Иск должен подаваться в суд Бельгии, по месту нахождения ответчика, заявил представитель Euroclear.

Представитель НРД ходатайствовал о приостановке производства по делу, ссылаясь на президентский указ №665.

"Указом предусмотрено, что денежные средства, которые сейчас в НРД в большом достаточно размере находятся на счетах типа "И", открытых в том числе Euroclear, будут направлены, помимо выплат по еврооблигациям РФ, и по иным иностранным финансовым инструментам, которые сейчас заморожены на счетах НРД в иностранных депозитариях", - отметил он.

По мнению истца, ходатайство НРД способствует затягиванию процесса. "Издание указа президента и обязательства, которые возникают у НРД в связи с этим указом, никаким образом не связаны с данным процессом, поскольку иск заявлен не к НРД, не по его обязательствам, а о взыскании убытков с Euroclear", - заявил представитель УК "Первая".

Суд решил отказать в удовлетворении ходатайств о прекращении и приостановлении производства по делу, а также о привлечении третьих лиц.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года ввел санкции против НРД, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

УК "Первая" (в прошлом "Сбер управление активами") работает на рынке с 1996 года. Совокупный объем активов под управлением на 30 сентября 2022 года составлял 1,44 трлн рублей.