Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Суд отложил рассмотрение иска УК "Первая" к Euroclear до января

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы решил отложить рассмотрение иска УК "Первая" к Euroclear до 19 января 2024 года, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

УК "Первая" в июле подала иск к европейскому депозитарию о взыскании 184,8 млрд рублей в связи с заморозкой клиентских активов. В качестве третьих лиц к делу привлечены Райффайзенбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Сейчас в российских судах находится более семидесяти исков к Euroclear, самый крупный из них подала УК "Первая".

Представитель истца в суде сообщил, что иск заявлен о взыскании убытков с Euroclear из-за заморозки ценных бумаг. По его словам, УК "Первая" действует в интересах свыше 500 тысяч клиентов.

Ответчик в свою очередь сообщил о риске двойного взыскания с Euroclear и попросил привлечь к делу двух клиентов УК "Первая". По его словам, они самостоятельно подали иски к Euroclear в российские суды по тем же требованиям.

Он также ходатайствовал о прекращении производства по делу. Иск должен подаваться в суд Бельгии, по месту нахождения ответчика, заявил представитель Euroclear.

Представитель НРД ходатайствовал о приостановке производства по делу, ссылаясь на президентский указ №665.

"Указом предусмотрено, что денежные средства, которые сейчас в НРД в большом достаточно размере находятся на счетах типа "И", открытых в том числе Euroclear, будут направлены, помимо выплат по еврооблигациям РФ, и по иным иностранным финансовым инструментам, которые сейчас заморожены на счетах НРД в иностранных депозитариях", - отметил он.

По мнению истца, ходатайство НРД способствует затягиванию процесса. "Издание указа президента и обязательства, которые возникают у НРД в связи с этим указом, никаким образом не связаны с данным процессом, поскольку иск заявлен не к НРД, не по его обязательствам, а о взыскании убытков с Euroclear", - заявил представитель УК "Первая".

Суд решил отказать в удовлетворении ходатайств о прекращении и приостановлении производства по делу, а также о привлечении третьих лиц.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года ввел санкции против НРД, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

УК "Первая" (в прошлом "Сбер управление активами") работает на рынке с 1996 года. Совокупный объем активов под управлением на 30 сентября 2022 года составлял 1,44 трлн рублей.

Euroclear НРД Райффайзенбанк УК "Первая" Арбитражный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин призвал быстро принять закон об экспериментальных правовых режимах в ИИ

Набсовет банка "Санкт-Петербург" утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы

Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей

Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей

Сильный снегопад ожидается в Москве и ряде регионов ЦФО 26 и 27 ноября

В Кремле раскритиковали идею НАТО о создании "военного шенгена"

Wildberries ожидает серьезных убытков из-за проверки силовиками склада компании

Крымчанин арестован по делу о передаче деталей военной авиатехники Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 украинских дронов

Что произошло за день: четверг, 23 ноября

Либертарианец Михаил Светов объявлен в розыск в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });