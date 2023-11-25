Володин заявил, что уехавших из страны не ждут "с распростертыми объятиями"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возвращающиеся из-за границы граждане России должны понимать: "с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет".

"Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", - написал Володин в субботу в телеграм-канале.

По его мнению, многие вернулись потому, что не смогли найти работу за рубежом.

Президент РФ Владимир Путин заявил в октябре, что отношение к возвращающимся на Родину из-за границы будет зависеть от того, как они вели там себя по отношению к России.

"Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился - здесь или за границей", - сказал Путин.