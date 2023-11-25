Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Володин заявил, что уехавших из страны не ждут "с распростертыми объятиями"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возвращающиеся из-за границы граждане России должны понимать: "с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет".

"Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", - написал Володин в субботу в телеграм-канале.

По его мнению, многие вернулись потому, что не смогли найти работу за рубежом.

Президент РФ Владимир Путин заявил в октябре, что отношение к возвращающимся на Родину из-за границы будет зависеть от того, как они вели там себя по отношению к России.

"Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился - здесь или за границей", - сказал Путин.

Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин расширит поддержку для пострадавших от действий ВСУ производителей овощей

Кабмин расширит поддержку для пострадавших от действий ВСУ производителей овощей

Военкор Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Военкор Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Иноагентами признаны Михаил Касьянов и ООО "Люди"

Иноагентами признаны Михаил Касьянов и ООО "Люди"

"Промышленные инвестиции" закрыли сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ

Что произошло за день: пятница, 24 ноября

Правительство утвердило изменения в области воинского учета

К единственному открытому КПП на границе РФ и Финляндии отвезут 55 иностранцев

К единственному открытому КПП на границе РФ и Финляндии отвезут 55 иностранцев

Путин призвал быстро принять закон об экспериментальных правовых режимах в ИИ

Набсовет банка "Санкт-Петербург" утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы

Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей

Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });