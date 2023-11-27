В Евпатории из-за шторма эвакуировали из отеля 100 человек

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Гости и персонал эвакуированы из отеля на берегу моря в Евпатории, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"100 человек (50 гости и 50 персонал) эвакуированы из отеля "Рибера" в Евпатории. Все люди размещены в других гостиницах", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что министерство курортов и туризма Крыма находится в круглосуточном контакте "с отельерами и руководством других здравниц".

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.