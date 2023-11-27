В Кремле сообщили, что визит Аббаса в Москву продолжает согласовываться

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Визит председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Он подтвердил, что российская и палестинская стороны продолжают контакты по этому вопросу.

Ранее предполагалось, что Аббас посетит Россию 15 ноября. В начале ноября стало известно, что визит перенесли по просьбе палестинской стороны. 9 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что точные сроки визита Аббаса пока назвать нельзя.