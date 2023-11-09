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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Обсуждение возможного визита Аббаса в Россию продолжается

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Контакты по подготовке визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию продолжаются, дата визита пока сдвигается, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока сдвигается. Пока не понимаем насколько. Контакты продолжаются, - ответил он на соответствующий вопрос. - Точностей пока нет".

Аббас должен был приехать в Россию 15 ноября. 3 ноября замглавы российского МИД Михаил Богданов сказал, что визит будет перенесен по просьбе палестинской стороны. Он объяснил, что в нынешней сложной ситуации Аббас не может выехать из Рамаллы вообще.

МИД Михаил Богданов Дмитрий Песков Махмуд Аббас Палестина
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