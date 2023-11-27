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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Во Владикавказе ветер нарушил работу светофоров

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Во Владикавказе из-за шквалистого ветра нарушена работа уличных светофоров из-за многочисленных обрывов линий электропередачи, в жилых районах нарушено энерго- и теплоснабжение. В городе работают аварийные службы, сообщил телеграм-канал мэрии.

"Сначала будет восстанавливаться электричество (...) Надеемся, что в ближайшее время все будет восстановлено", - заявил первый замглавы администрации города Зураб Дзоблаев.

В городе ветром повалило больше десятка деревьев и обломало множество веток. Их распиливают и вывозят. Также пострадали рекламные конструкции и дорожные знаки.

"На данный момент все проезжие части от поваленных деревьев освобождены. Также частично повреждены кровли двух частных домов, двух МКД и детского сада № 21", - говорится в сообщении.

С минувшей ночи в ликвидации последствий непогоды задействовано свыше 240 человек и 40 единиц техники.

Днем в понедельник в ГУ МЧС Северной Осетии сообщили, что из-за непогоды в Грузии полностью закрыто движение по Военно-Грузинской дороге.

Владикавказ Зураб Дзоблаев Северная Осетия
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