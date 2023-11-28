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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Зюганов сообщил, что Совфед 13 декабря объявит о выборах президента РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании 13 декабря назначит дату проведения президентских выборов, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", - сказал Зюганов журналистам во вторник.

В Совете Федерации заявили, что такими сведениями не располагают.

"У меня такой информации нет - ни официальной, ни полуофициальной", - сказал "Интерфаксу" глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

На вопрос, когда будет сформирована повестка пленарного заседания верхней палаты парламента, которое состоится 13 декабря, он ответил, что это произойдет накануне: "12 декабря Совет палаты утвердит повестку".

Согласно законодательству, выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря.

Геннадий Зюганов КПРФ Совет Федерации
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