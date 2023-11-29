Песков назвал "привычными" обвинения РФ в отравлении жены главы ГУР Украины
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "привычными обвинениями" заявления украинской стороны о причастности России к попытке отравления супруги руководителя главного управления военной разведки Украины Кирилла Буданова.
"Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это привычные обвинения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие обвинения со стороны Киева.