В МИД РФ заявили, что Россия продолжит играть активную роль в ОЗХО

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия вместе с партнерами продолжит играть активную роль в ОЗХО, несмотря на антироссийские устремления Запада, заявили в МИД РФ.

"Несмотря на все антироссийские устремления стран Запада, основанные на антидемократических постулатах блоковой дисциплины, жесточайшем политическом давлении на инакомыслящих, шантаже и угрозах, Российская Федерация будет совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками продолжать играть самую активную роль на площадке ОЗХО в целях восстановления былого авторитета этой Организации и сохранения целостности КЗХО", - говорится в заявлении.

Российское дипведомство отмечает, что "к сожалению, западным оппонентам все же удалось обеспечить большинство голосов своим ставленникам в Исполсовете ОЗХО от ВЕГ, а именно - Польше, Литве и Украине".

"Виной тому - беспрецедентное политическое давление, финансово-экономический шантаж и, зачастую, просто откровенные угрозы со стороны "коллективного Запада" тем государствам-участникам, которые могли бы поддержать нашу страну", - резюмировали в министерстве.