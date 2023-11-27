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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Ограничено судоходство на подходах к основным портам Черноморского бассейна

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Судоходство в акватории и на подходах к основным портам Черноморского бассейна ограничено из-за непогоды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, до конца суток 27 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. В том числе, на Черноморском побережье возможно повышение уровня воды выше неблагоприятных отметок.

В порту Туапсе зафиксирован сильный тягун и волны высотой 6 метров.

Вдоль черноморского побережья в Краснодарском крае приостановлено движение поездов.

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Росморречфлот МЧС Туапсе Краснодарский край Черное море
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