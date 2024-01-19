Минпросвещения планирует ввести в школьный курс в 2025 г. "Историю нашего края"

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ планирует с 1 сентября 2025 года дополнить школьный курс истории модулем по "Истории нашего края", включив в него "основы духовно-нравственной культуры народов России".

Соответствующий приказ ведомства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в пятницу.

"Изменения вносятся в части дополнения учебного предмета "История" учебным курсом "История нашего края" для обучающихся по образовательным программам основного общего образования и соответствующими предметными результатами по указанному курсу", - говорится в пояснительной записке.

Предлагается включить в новый учебный курс "История нашего края" основы духовно-нравственной культуры народов России.

"Одновременно исключается предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", содержание которого будет интегрировано в учебный курс "История нашего края", - отмечается в документе.