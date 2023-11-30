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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Первые в России биржевые торги углеродными единицами проходят в четверг

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в четверг проводит биржевые торги углеродными единицами, заявила гендиректор оператора российского реестра углеродных единиц - АО "Контур" - Оксана Гогунская.

"Самый частый вопрос - сколько стоит углеродная единица? Вот сегодня пройдут биржевые торги в 12:00 по московскому времени. Мы с интересом все посмотрим, какая же будет цена. Поэтому призываю посмотреть новости "Московской биржи" и узнать, по какой цене действительно приобретаются углеродные единицы, потому что это уже не такие маркетинговые сделки, как были в прошлом году. Это действительно компании приобретают для того, чтобы снизить свой след по итогам 2022 года", - сказала она на мероприятии российского павильона Конференции ООН по изменению климата (COP28).

Директор по развитию компании "Карбон зиро" Владислав Березовский отметил на этой же сессии, что компания намерена участвовать в аукционе.

"С точки зрения цен - надеюсь, у нас сегодня терминал заработает с "Мосбиржей" как раз после этой сессии, мы подадим заявку на аукцион и увидим ценообразование. Что важно, мы на этом рынке впервые как брокер выступаем, потому что покупаем углеродные единицы не для себя, а для МКБ (Московского кредитного банка), и мы тоже ждем от реестра углеродных единиц, что появится возможность это делать более открыто. С точки зрения того, что указывать в реестре, что мы гасим углеродные единицы для конкретного юрлица, а не для себя", - сказал он.

Московская биржа МКБ Карбон зиро Оксана Гогунская Владислав Березовский Контур
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