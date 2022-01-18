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"Роснефть" и СПбМТСБ будут сотрудничать в сфере биржевой торговли углеродными единицами

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ПАО "НК "Роснефть" и АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (СПбМТСБ) подписали соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и развития биржевой торговли углеродными единицами, полученными в результате реализации "Роснефтью" проектов по снижению выбросов парниковых газов, сообщила нефтяная компания.

"В рамках сотрудничества компания и СПбМТСБ проработают возможность организации пробных аукционов по продаже углеродных единиц "Роснефти". Соглашение предполагает разработку и внедрение новых инструментов биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами с низкой углеродной интенсивностью. Кроме того, компания и биржа будут совместно работать над созданием российского бенчмарка углеводородов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, СПГ) с низкими удельными выбросами углерода", - говорится в пресс-релизе.

Ранее представители СПбМТСБ заявляли, что биржа может участвовать в торгах углеродными единицами, технически полностью к этому готова.

Роснефть СПбМТСБ

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