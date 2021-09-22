Три члена избиркома Петербурга не признали результаты выборов в Закс

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Несколько членов петербургского Горизбиркома сообщили о нарушениях на выборах в городской парламент, когда комиссия голосовала за утверждение их результатов, передал корреспондент "Интерфакса".

Против утверждения результатов проголосовали Екатерина Фесик (направлена в Горизбирком от "Справедливой России"), Ольга Покровская (от "Яблока") и Андрей Беляков (от КПРФ). Они заявили особое мнение.

"Я считаю, что голосование прошло с беспрецедентным количеством нарушений, которые, безусловно, исказили результаты выборов", - сказала Покровская.

Она упомянула о препятствиях наблюдателям и членам комиссий, нарушениях процедуры надомного голосования, выдворении с участков членов комиссий и наблюдателей перед подсчетом голосов, отсутствии гарантий сохранности бюллетеней в сейф-пакетах, ограниченном видеонаблюдении.

"Но даже всего перечисленного оказалось мало, и установленные уже итоги голосования в целом ряде случаев потребовалось скорректировать: участковые избирательные комиссии на длительное время исчезали из поля зрения кандидатов и наблюдателей, а в протоколах об итогах голосования появились численные показатели, не соответствующие действительности", - сказала Покровская.

По мнению Фесик, процесс подсчета голосов в Петербурге оставил вопросы, требующие уголовно-правовой квалификации, в связи с чем ей "непонятно стремление провести столь стремительно заседание по утверждению итогов голосования".

Беляков предложил в дальнейшем проводить выборы в Петербурге "посредством денежно-вещевой лотереи". "Это просто фикция какая-то - то, что я сейчас подписал. Если бы была возможность не подписывать, я бы этот протокол не подписывал", - сказал он.

В пример он привел участок №896, представители которого, по его сведениям, посетили вышестоящий территориальный избирком в час ночи, "закрылись" с руководством и затем уехали. "И приезжают обратно в три часа дня. Вы что делали? Не могу утверждать, но, на мой взгляд, комиссия приехала, показала результаты, а (в ТИК) им сказали: "А нам эти результаты не подходят. Идите как-то просите, наверное, избирателей переголосовать". И дальше переголосование какое-то происходило", - описал Беляков.

По данным системы ГАС "Выборы", на участке №896 свыше 82% избирателей отдали предпочтение "Единой России", а комиссия получила почти вдвое больше бюллетеней, чем было зарегистрировано избирателей на этой территории.

Член комиссии Алексей Березин на этом же заседании вспомнил о ситуациях, когда на одной и той же территории на думских и городских выборах одна и та же партия получала несопоставимое число голосов либо когда результаты кандидатов на соседних участках существенно разнились.

"Коллеги говорят о вбросах, о "каруселях" - и это не новация ни в мире, ни в Санкт-Петербурге. А вот так, чтобы на избирательном участке (№803 - ИФ) некоторые люди брали и в прямом смысле громили стационарный ящик для голосования - а эти видео все имеются в сети, разбивали ящик и во все стороны разбрасывали бюллетени - никогда в Санкт-Петербурге таких выборов не было. А в этом году были. (...) Никогда в Санкт-Петербурге не было того, чтобы члены участковой комиссии не просто сбегали с избирательной документацией, что, конечно, уже бывало, а исключительно делали это на полицейском автотранспорте с включенной мигалкой. Вот такого в Санкт-Петербурге еще тоже не было", - добавил он.

Председатель Горизбиркома Наталья Чечина заявила, что члены избиркома от партий не высказывали бы особое мнение, если бы их партийные кандидаты выиграли выборы. Она же, в отличие от них, беспартийная и оценивает ситуацию "абсолютно объективно".

В отдельных избирательных округах Петербурга во вторник продолжали подводить итоги голосования, поэтому Горизбирком утвердил общегородские результаты лишь к 01:00 среды. Выборы признаны состоявшимися и действительными.

Согласно утвержденным результатам, из 50 мест в петербургском парламенте "Единая Россия" забирает 29, ухудшив свой результат 2016 года на 7 мест. КПРФ отходит 7 кресел, "Справедливой России - За правду" - 5, ЛДПР - 3, "Новым людям" - 3, "Яблоку" - 2. Регистрация избранных депутатов состоится на следующей неделе.