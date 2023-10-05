РФ в преддверии COP28 выступила против обязательств отказа от каких-либо энергоресурсов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия выступает против фиксации на уровне международных документов обязательств поэтапного отказа от каких-либо энергоресурсов или ископаемого топлива.

В соответствии с Парижским соглашением, в 2023 году проходит первый раунд "глобального подведения итогов", задача которого – оценить прогресс в достижении целей договора. В рамках этого процесса РФ направила в ООН свою позицию.

"Мы выступаем против положений, которые каким-либо образом дискриминируют или призывают к поэтапному отказу от какого-либо определенного энергоресурса или ископаемого топлива", - говорится в заявлении.

Россия подчеркивает, что при климатическом анализе важно учитывать различные эффекты и последствия, в том числе социально-экономические, связанные с прямыми и косвенными рисками для благосостояния людей и развития экономики.

"Необходимо рассматривать вклад любых низкоэмиссионных и переходных технологий и видов топлива, которые способствуют сокращению и увеличивают поглощение парниковых газов. Также необходимо учитывать вклад природных и экосистемных решений в поглощение парниковых газов, например, поглотительную способность лесов", - отмечается в позиции РФ.

Россия также подчеркивает, что рекомендации ООН не должны носить директивный характер, предоставляя странам варианты, которые они могли бы выбрать для разработки дальнейших действий с учетом своих национальных условий.

Конференция ООН по изменению климата (COP28) состоится 30 ноября - 12 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. Она будет посвящена достижению результатов по сдерживанию глобального потепления не более чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, увеличению финансирования программ по борьбе с изменением климата в развивающихся странах и увеличению инвестиций в адаптацию к климату.