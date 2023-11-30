На конференции COP28 в Дубае обсудили вопрос о будущем ископаемого топлива

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Председатель COP28 Султан Ахмед аль-Джабер на открытии конференции призвал нефтяные компании к сотрудничеству в вопросе борьбы против изменения климата.

"Наше председательство пошло на смелый шаг и активно взаимодействовало с нефтегазовыми компаниями... Сегодня многие из этих компаний впервые обязуются обеспечить нулевые выбросы метана к 2030 году. И многие национальные нефтяные компании впервые приняли цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году", - приводит Arab News слова из вступительной речи аль-Джабера. Он подчеркнул, что "роль ископаемого топлива" должна упоминаться в будущем соглашении по климату.

Он призвал участников конференции и нефтяные компании к сотрудничеству для защиты климата.

"Я призываю нас начать COP28 с новым настроем, начать думать по-новому, быть гибкими", - сказал он.

Вместе с тем выступавший после него исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата (РКИК ООН) Саймон Стил заявил, что необходимо быть более решительными.

"Если мы не сигнализируем об окончательном завершении эпохи ископаемого топлива в нынешнем ее виде, то мы столкнемся с нашим собственным окончательным упадком", - заявил он.

По словам Стила, человечество предпринимает недостаточно усилий для защиты климата и работает слишком медленно.

Он отметил, что примерно через шесть лет Земля, согласно прогнозам, не сможет справляться с вредными выбросами, и общемировая температура планеты поднимется выше, чем на 1,5 градуса по Цельсию - лимит, который страны договорились не превышать в Парижском соглашении 2015 года.

О тяжести ситуации заявил и генсек ООН Антониу Гутерриш, обратившийся к участникам конференции в видео, которое показали одновременно с публикацией доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

"Мы переживаем климатический коллапс в реальном времени - и его последствия сокрушительны", - сказал он. Генсек призвал мировых лидеров принимать решительные действия, отметив, что придерживаться лимита в 1,5 градуса по Цельсию все еще реально.

COP28 проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.