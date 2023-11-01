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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В РФ ожидают, что конференция ООН по климату в этом году будет "очень сложной"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Конференция ООН по изменению климата (COP28) в этом году будет сложной. Таким мнением поделился спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев на вечере, посвящённом предстоящей COP28, организованном посольством ОАЭ в России.

"Я сегодня как раз вернулся с ОАЭ, где проводилась подготовительная конференция. Уже начинаются споры. Мы все знаем, что в этом году будет Глобальное подведение итогов. К сожалению, мир не достиг тех целей, которые себе ставил, поэтому COP ожидается очень сложный. На нас будет колоссальное давление общества", - сказал он.

В миреРФ в преддверии COP28 выступила против обязательств отказа от каких-либо энергоресурсовЧитать подробнее

Эдельгериев пояснил "Интерфаксу", что споры начались в части определения принимающей стороны СОР29, а также относительно механизма финансирования "Фонда потерь и ущерба".

"У нас нет места проведения СОР29 - все друг друга заблокировали. Дальше - вопрос финансов: кто будет обслуживать фонд. Развитые страны предлагают Всемирный банк, развивающиеся страны против - они хотят отдельный секретариат, который будет обслуживать отдельное юрлицо. В основном (проблемные - ИФ) это вопросы финансов", сказал он.

Эдельгериев подчеркнул, что РФ в полной мере выполняет взятые на себя климатические обязательства, и напомнил о цели России по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

COP28 пройдет 30 ноября - 12 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах.

ООН Руслан Эдельгериев СОР28
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