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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Грузовые ж/д тарифы с учетом надбавок выросли на 10,75%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Грузовые железнодорожные тарифы в РФ проиндексированы с 1 декабря. Базовая индексация составила 7,6%, с учетом надбавок, связанных с капремонтом инфраструктуры и транспортной безопасностью, тарифы выросли на 10,75%.

Дополнительного повышения тарифов в январе 2024 г. не будет.

Соответствующее постановление в октябре было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Также с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г. будет продлено неприменение понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) при определении платы за экспортные перевозки каменного угля ж/д транспортом.

Предыдущая индексация проводилась в начале года, с 1 января 2023 г. грузовые железнодорожные тарифы выросли в РФ на 8%. Индексация грузовых тарифов на 2024 г. также ожидалась с 1 января в размере 7,1%, а на 2025 г. - 4,6%.

Михаил Мишустин
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