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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Минфин и ЦБ продолжают настаивать на максимальном раскрытии информации эмитентами

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минфин продолжает настаивать на необходимости раскрытия компаниями информации, которая требуется для эффективного анализа стоимости актива, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на форуме розничных инвесторов.

"Пытались и пытаемся (сохранить раскрытие - ИФ), и держим, в принципе, так сказать, оборону, соответственно, с Центральным банком, чтобы информация раскрывалась максимально", - сказал он.

Иллюстрируя этот тезис, Чебесков напомнил о том, что постановление правительства № 1102 от 4 июля 2023 года отменило принятый в марте 2022 года порядок, когда компаниям разрешили полностью закрывать данные о себе. Теперь они не могут скрыть баланс и отчет о финансовых результатах, но имеют право не публиковать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

"Вся та информация, которая необходима для эффективного анализа стоимости актива, она должна раскрываться - это была наша ключевая позиция, на которой мы продолжаем настаивать. И пока нам это в целом удается, за исключением, может быть, каких-то конкретных случаев", - заключил Чебесков.

Действующий режим раскрытия информации не устраивает некоторые компании и бизнес-объединения, которые предпринимают попытки добиться корректировки упомянутого постановления. Однако публичной поддержки от Банка России, Минфина и Минэкономразвития эти просьбы не получили.

В итоге на данный момент из нового режима раскрытия есть только одно изъятие. В конце ноября президент подписал указ, согласно которому ряд организаций, включая "Роснефть", получили право с 1 июля 2023 года не раскрывать корпоративную информацию из-за санкционных рисков.

Были проведены десятки встреч с различными эмитентами, которые опасаются санкций из-за раскрытия информации, рассказал Чебесков.

"Первый вопрос, который мы спрашиваем у больших компаний: "Вы знаете своих конкурентов в Америке, Европе?" Они говорят: "Конечно, знаем" и начинают пересчитывать всех конкурентов, вот у них столько-то, такие-то продукты, - рассказал замминистра об обсуждении. - Мы говорим: "А вы думаете, вас не знают, что их конкурент, что вы производите эту продукцию? Или вы думаете, если вы отчетность опубликуете, то вы как-то исчезнете, и они забудут, что вы существуете?"

Если крупная компания что-то экспортирует, то это видно по статистике той страны, в которую она экспортирует, напомнил Чебесков.

"Вы можете закрывать чувствительную информацию. Но закрывать выручку, или EBITDA, или долг... Как это поможет компании избежать каких-то дополнительных рисков? Вот мы до сих пор этого, если честно, не поняли, поэтому мы свою позицию продолжаем отстаивать", - сказал замминистра.

Иван Чебесков Минфин Минэкономразвития Роснефть Банк России
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