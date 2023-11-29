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В РФ хотят обязать мигрантов подписывать "соглашение о лояльности" при въезде

В РФ хотят обязать мигрантов подписывать "соглашение о лояльности" при въезде
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил о проекте закона, предусматривающем подписание въезжающими в РФ иностранцами "соглашения о лояльности".

"Проект закона о так называемом соглашении о лояльности с въезжающими в РФ мигрантами находится в высокой степени готовности", - сказал Калашников "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что работа по проекту ведется совместно комитетом Госдумы по делам СНГ, администрацией президента, правительством РФ и МВД.

"Мы ищем понимания, какие параметры должны входить в это соглашение", - пояснил глава комитета.

По его словам, в частности, в документе предусматривается "согласие со стороны иностранного гражданина, въезжающего в РФ, соблюдать некие правила, в частности, не заниматься дискредитацией внутренней и внешней политики нашей страны, не искажать исторические факты касательно Великой Отечественной войны".

По словам Калашникова, есть предложения включить в такой документ и согласие иностранного гражданина не искажать, находясь в России, прописанные в Конституции РФ положения, в частности, представления о браке, который является союзом мужчины и женщины и ряд других положений.

Леонид Калашников СНГ Госдума
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