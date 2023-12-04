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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В России в 2023 году на 19,1% увеличилось количество выданных заграничных паспортов, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России. В основном выдавались паспорта сроком действия пять лет.

"Общее число государственных услуг по выдаче заграничных паспортов увеличилось на 19,1% (с 4,1 млн до 4,9 млн). При этом количество государственных услуг по выдаче заграничных паспортов с 5-летним сроком действия увеличилось на 108,4 % (с 1,4 млн до 3 млн), с 10-летним сроком действия снизилось на 29,4% (с 2,7 млн до 1,9 млн), что связано с временным прекращением выдачи заграничных паспортов нового поколения в феврале-мае 2023 года (по не зависящим от МВД России причинам)", - говорится в аналитической справке ГУВМ о результатах деятельности подразделения за январь - октябрь 2023 года.

Число предоставленных госуслуг по выдаче и замене внутренних паспортов увеличилось на 30,3% (с 6,2 млн до 8 млн), что "обусловлено выдачей основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области".

МВД ГУВМ Херсонская область Запорожская область ЛДНР
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