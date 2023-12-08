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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Решение о проведении ДЭГ в регионах на президентских выборах будет принято позднее

Пока регионы, уже проводившие ДЭГ, взвешивают свои возможности и должны ответить ЦИК о готовности провести его в марте

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России ожидает от ряда регионов, которые уже проводили онлайн-голосование, ответа, готовы ли они организовать его на выборах президента; окончательное решение по регионам-участникам ДЭГ будет принято позднее, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Про дистанционное голосование мы будем принимать позже решение о том, какие регионы им воспользуются. Мы отправили (запросы - ИФ) уже заранее в те регионы, где уже проходило, применялось ДЭГ на прошлых выборах в разные годы, и теперь ждём от них ответа", - сказала Памфилова журналистам.

Глава комиссии отметила, что эти регионы в настоящее время "взвешивают свои возможности". "По итогу мы будем уже принимать решение, но это точно будет не более 30 регионов", - добавила Памфилова.

Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. ЦИК решил провести голосование в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Регионам, которые еще не проводили ДЭГ, на этих выборах не разрешат его организовать, говорила 7 декабря Памфилова. Также она исключила возможность разрешить онлайн-голосование избирателям, которые живут за границей.

Элла Памфилова Центризбирком ДЭГ
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