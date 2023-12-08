Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Землетрясение магнитудой 6 произошло на Соломоновых островах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в акватории Соломонова моря в 327 км к северо-западу от столицы Соломоновых островов города Хониара, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:41 мск в пятницу землетрясения находился примерно в 600 м от южного берега острова Кохингго архипелага островов Новая Джорджия в Западной провинции Соломоновых островов.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8, очаг находился на глубине 10 км.

Соломоново море Соломоновы острова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 8 декабря

Названы победители ТЭФИ в развлекательных категориях и сериалах

Названы победители ТЭФИ в развлекательных категориях и сериалах
Нападения в школах и вузах

Двое пострадавших при стрельбе в брянской гимназии находятся в тяжелом состоянии

Что произошло за день: четверг, 7 декабря

Российский бизнес считает санкции препятствием для развития, но они лишь на 5-м месте

Генпрокуратура РФ попросила Канаду экстрадировать бывшего эсэсовца Гунько

Сотрудник Росгвардии погиб на учебных стрельбах в Рязанской области

Фонд Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации с сердечным приступом

ВТБ предоставил ОСК бридж-кредит в ноябре-декабре

Минпромторг ждет от ритейла дальнейшего сдерживания цен на продукты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });