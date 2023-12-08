Землетрясение магнитудой 6 произошло на Соломоновых островах
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в акватории Соломонова моря в 327 км к северо-западу от столицы Соломоновых островов города Хониара, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:41 мск в пятницу землетрясения находился примерно в 600 м от южного берега острова Кохингго архипелага островов Новая Джорджия в Западной провинции Соломоновых островов.
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8, очаг находился на глубине 10 км.