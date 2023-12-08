Около 30 тыс. человек остались без газа после возгорания газопровода в Керчи

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание газопровода произошло в Керчи на востоке Крыма в ночь на пятницу, к утру его потушили, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах города.

"К 6:00 мск возгорание было ликвидировано, причины устанавливаются. От газоснабжения отключены 29,5 тысячи человек", - сказали в экстренных службах.

Уточняется, что загорелся газопровод среднего давления на улице генерала Петрова. Ожидается, что восстановительные работы займут около четырех часов.