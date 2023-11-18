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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл в индийский порт Вишакхапатнам

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российские боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли в индийский порт Вишакхапатнам, сообщили в пресс-службе флота в субботу.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга" в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоянка российских кораблей в порту Вишакхапатнам запланирована до 20 ноября.

Как сообщил флот, "в главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия".

БПК "Адмирал Трибуц" совместно с БПК "Адмирал Пантелеев" с 7 по 9 ноября проводил учение с фрегатом и корветом ВМС Мьянмы в акватории Андаманского моря. Это было первое в современной истории российско-мьянманское военно-морское учение.

Индия Тихоокеанский флот
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