Корабли Тихоокеанского флота прибыли во вьетнамский порт Камрань

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел во вьетнамский порт Камрань, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" ТОФ в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыли с деловым заходом в порт Камрань социалистической республики Вьетнам", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что отряд кораблей ТОФ пробудет в порту Камрань до 4 декабря.

Ранее сообщалось, что БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и танкер "Печенга" вышли из Владивостока в дальний поход 7 октября.

БПК "Адмирал Трибуц" в настоящее время также продолжает выполнение поставленных задач в регионе, добавили в штабе ТОФ.