Российский боевой корабль зашел в порт Камбоджи

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" совершил деловой заход в порт Кампонгсаом в Камбодже, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье.

По словам военных, пребывание боевого корабля в порту Кампонгсаом продлится до 29 ноября.

25 ноября, по данным флота, корабль "Адмирал Пантелеев" покинул порт в Таиланде.

БПК "Адмирал Трибуц" совместно с БПК "Адмирал Пантелеев" с 7 по 9 ноября проводил учение с фрегатом и корветом ВМС Мьянмы в акватории Андаманского моря. Это было первое в современной истории российско-мьянманское военно-морское учение.

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из Владивостока в дальний поход 7 октября.