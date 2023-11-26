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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Российский боевой корабль зашел в порт Камбоджи

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" совершил деловой заход в порт Кампонгсаом в Камбодже, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье.

По словам военных, пребывание боевого корабля в порту Кампонгсаом продлится до 29 ноября.

25 ноября, по данным флота, корабль "Адмирал Пантелеев" покинул порт в Таиланде.

БПК "Адмирал Трибуц" совместно с БПК "Адмирал Пантелеев" с 7 по 9 ноября проводил учение с фрегатом и корветом ВМС Мьянмы в акватории Андаманского моря. Это было первое в современной истории российско-мьянманское военно-морское учение.

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из Владивостока в дальний поход 7 октября.

ТОФ Тихоокеанский флот Камбоджа Кампонгсаом Адмирал Пантелеев
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