Журналистка Баязитова осуждена на 5 лет колонии за вымогательство

Журналистка Александра Баязитова в здании Басманного суда Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы признал администраторов телеграм-канала "Адские бабки" Александру Баязитову и Ольгу Архарову виновными в вымогательстве.

Баязитовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Архаровой - 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.



Баязитова была арестована в августе 2022 года по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова.



По данным СКР, следствием и судом установлено, что Архарова и Баязитова совместно с соучастниками вступили в преступный сговор для вымогательства денежных средств у одного из руководителей столичной организации.

Сообщается, что они разместили в телеграм-канале сведения, порочащие честь и достоинство потерпевшего, а затем потребовали у него более 1 млн рублей за удаление этой информации. За денежное вознаграждение фигуранты обещали не размещать в дальнейшем подобные сведения.



В ведомстве подчеркнули, что в ходе следствия были получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность Архаровой и Баязитовой к инкриминируемому им преступлению.