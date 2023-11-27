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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Журналистка Баязитова осуждена на 5 лет колонии за вымогательство

Журналистка Баязитова осуждена на 5 лет колонии за вымогательство
Журналистка Александра Баязитова в здании Басманного суда
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы признал администраторов телеграм-канала "Адские бабки" Александру Баязитову и Ольгу Архарову виновными в вымогательстве.

Баязитовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Архаровой - 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Баязитова была арестована в августе 2022 года по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова.

По данным СКР, следствием и судом установлено, что Архарова и Баязитова совместно с соучастниками вступили в преступный сговор для вымогательства денежных средств у одного из руководителей столичной организации.

Сообщается, что они разместили в телеграм-канале сведения, порочащие честь и достоинство потерпевшего, а затем потребовали у него более 1 млн рублей за удаление этой информации. За денежное вознаграждение фигуранты обещали не размещать в дальнейшем подобные сведения.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе следствия были получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность Архаровой и Баязитовой к инкриминируемому им преступлению.

Промсвязьбанк Александра Баязитова Ольга Архарова СКР Александр Ушаков
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