Президент РФ предложил совершенствовать законодательство в РФ, чтобы избегать "спорных приговоров"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил совершенствовать законодательство и правоприменительную практику в РФ с тем, чтобы избегать "спорных приговоров", избыточно жестокого наказания за несущественные, ненасильственные преступления.

Комментируя выступление на заседании президентского Совета по правам человека правозащитницы и журналистки Евы Меркачевой, которая подняла вопрос о неоправданно жестоких судебных приговорах за ненасильственные преступления, в частности 5-7 лет блогерам, вымогавшим деньги за отказ от публикации компроматов, глава государства сказал: "Вот те примеры, которые вы привели, они, конечно, в голове не укладываются. Когда за определенные действия, которые, конечно, нарушают закон, тем не менее, сроки там 7, 10 лет, на мой взгляд, как гражданина РФ, это, конечно, вещи спорные, как, скажем так, аккуратно".

"Давайте это все вместе посмотрим, еще раз посмотрим, обратимся к Государственной думе, в правительство, к общественности, все вместе, Верховный суд, прокуратура, подумать на тему, что и как сделать, чтобы совершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику", - отметил президент.

Касаясь того, что суды иногда приговаривают к более длительным срокам за совершение экономических преступлений, чем за убийства или грабежи, глава государства отметил, что такая практика существует и во многих других странах.

"Вы знаете, в некоторых странах неслучайно за налоговые преступления, за нарушение норм в области антикартельной деятельности предусмотрены такие наказания, которые казались бы слишком жестокими, суровыми, но это сознательная позиция государства и законодателя, потому что законодатель реагирует на те проявления, которые он считает наиболее опасными с точки зрения интересов государства", - сказал Путин.

Он пояснил, что речь идет о налоговых преступлениях, о нарушениях в сфере картельного сговора, антимонопольного законодательства, других преступлений большой общественной значимости. "Потому что они наносят существенный ущерб большому кругу лиц или государству в целом", - добавил президент.

В момент заседания СПЧ стало известно, что гособвинитель попросил 19,5 лет заключения для бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.