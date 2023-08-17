Путин поручил удвоить минимальные значения крупного ущерба для ряда статей УК

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил законодательно увеличить не менее чем в два раза минимальные значения крупного и особо крупного размеров ущерба по ряду статей Уголовного кодекса.

Об этом говорится в перечне поручений, сформулированных по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Это поручение адресовано правительству, Верховному суду России, Генпрокуратуре, СКР и МВД и должно быть выполнено до 1 октября 2023 года. Ведомства должны подготовить соответствующие поправки в отношении преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах.

Кроме того, правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД поручено обеспечить законодательные поправки, предусматривающие исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.