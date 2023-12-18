Попова заявила, что COVID-19 в РФ сейчас не требует ограничительных мер

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В России в настоящее время не требуется вводить ограничительные меры из-за коронавируса, оснований для этого нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ковид легкий - наверное, нет. Ковид, который не требует мер ограничения, это да, вынужденных и обязательных (...)", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, является ли течение коронавируса в настоящее время легким.

По ее словам, в настоящее время есть эффективные средства лечения и определенные средства профилактики, а также поменялся сам вирус. "На сегодняшний день пневмоний ковидных мы же почти не видим (...). Сегодня другая история, другое течение, поэтому мы говорим о том, что мы не будем вводить жестких ограничений, оснований нет", - добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что волна коронавируса в текущем году сложилась с волной ОРВИ и гриппа, поэтому количество заболевших такое большое и осложнений тоже немало. Но течение COVID-19 не сравнить с тем, что было раньше. В стране есть противовирусный препарат, который эффективен.

"У нас чуть увеличилось количество людей в метро, которые ходят в масках. Но пока крайне недостаточно. И очень много людей, явно недомогающих, в метро маски не носят, и это плохо. Потому что дальнейшее развитие будет при таком пренебрежении элементарными средствами защиты", - отметила Попова.

По ее словам, правила остались теми, что и были: при большом скоплении людей нужно носить маску, чтобы руки и гаджеты были чистыми, а также при первых признаках респираторной инфекции обращаться за медицинской помощью и оставаться дома.

Она отметила, что Москва демонстрирует стабилизацию ситуации. "Если говорить о ковиде, то за прошедшую неделю мы увидели первое за два месяца снижение (заболеваемости - ИФ) на минус 11%", - сообщила Попова.

Тем не менее, по ее словам, очень высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. "У нас еженедельно от 700 тыс. до миллиона обратившихся за медицинской помощью, а заболевших, которые решили отлежаться дома или в состоянии нездоровья ходят на работу, что уж совсем плохо, таких ещё больше", - отметила глава Роспотребнадзора.