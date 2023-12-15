Действие антиковидных ограничений в Петербурге продлили до конца марта 2024 г.

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Введенные из-за COVID-19 ограничения сохранятся в Петербурге до конца марта 2024 года, сообщает Смольный в пятницу.

Согласно сообщению, действие всех ранее неотмененных ограничений продлевается по 31 марта 2024 года.

Исключение составляет правило посещения МФЦ. "С 1 февраля 2024 года отменяется условие о предоставлении в помещениях многофункциональных центров услуг по предварительной записи заявителей", - говорится в сообщении.

Соответствующие поправки внесены в постановление городского правительства №121 от 13 марта 2020 года "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

Ранее была отменена большая часть пунктов постановления, но в силе остается, в частности, запрет на проведение публичных мероприятий и участие в них, если иное не установлено региональным управлением Роспотребнадзора.

Также продлевается рекомендация носить маски и перчатки, а людям старше 60 лет - воздержаться от посещения религиозных учреждений.

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге за последний месяц составляет около 1 700 случаев. Абсолютный рекорд заболеваемости за все время пандемии был достигнут 11 февраля 2022 года. Тогда сообщалось о 22 070 новых случаях коронавируса за сутки.