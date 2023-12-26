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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась на 18,7%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 18 по 24 декабря снизился по сравнению с предыдущей неделей на 18,7%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 12 субъектах РФ, в том числе в шести регионах более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 186 человек.

В период с 11 по 17 декабря заболеваемость снижалась на 11,5%, было зарегистрировано 164 умерших.

За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 7 796 человек и снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 10,4%. Рост числа госпитализаций произошел в 30 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах он был выше, чем в среднем по России.

С 18 по 24 декабря выздоровели 98 252 человека, или на 6,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Хроника 09 января 2020 года – 26 декабря 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус
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