Шойгу заявил, что более 98% раненых военных выписываются с выздоровлением

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что свыше 98% российских военнослужащих, получивших ранение, выписываются из госпиталей с выздоровлением.

"Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

По его словам, первая помощь на поле боя оказывается в первые минуты после ранения, а вблизи от линии фронта развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений.

"Кратно улучшена выживаемость раненых. Все военнослужащие, получившие ранение, проходят очное медицинское освидетельствование военно-врачебными комиссиями военных госпиталей, в которых осуществляют лечение. На сегодня функционирует 440 таких комиссий", - сказал Шойгу.

"Летальность в госпитальном звене составляет менее половины процента и продолжает снижаться. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины", - заявил министр обороны.

Он сообщил, что это позволяет возвращать военнослужащих с боевым опытом в их подразделения.

"На сегодня создано девять центров реабилитации, в которых раненые, после протезирования, приобретают новые военные и гражданские специальности. Из них 75% трудоустраиваются в военные комиссариаты, вузы и другие организации министерства обороны", - отметил Шойгу.