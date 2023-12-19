Шойгу назвал российских военных основным гарантом мира в Сирии и Карабахе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские группировки войск продолжают оставаться основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе. Он сказал об этом на расширенной коллегии Минобороны.

Президент Владимир Путин заявлял 5 октября, что Азербайджан предложил России на двусторонней основе договариваться о статусе российских миротворцев в Карабахе, Армения с этим предложением согласилась.

Также в октябре 2023 года российское Минобороны сообщило, что проводит ротацию контингента и вооружений миротворцев в Нагорном Карабахе.



В конце ноября 2023 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил попытки вытеснить российских миротворцев из региона, но добавил, что, "до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России" и что "Россия продолжает свои усилия" на Южном Кавказе.