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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Песков отметил, что кроме РФ никто не в состоянии играть роль гаранта на Южном Кавказе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ряд стран по-прежнему пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, и России известно об их попытках вытеснить Москву из региона, но никто не в состоянии играть там роль гаранта мира и стабильности, кроме России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) он отметил, что еще три-пять лет назад попытки вытеснить российских миротворцев из региона, ослабить связи России и Армении происходили "с надетыми дипломатическими масками".

"Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом", - заявил Песков.

По его словам, "действительно, целый ряд стран пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха по-прежнему, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли может претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию".

Такие страны, отметил он, занявшие однобокую позицию, не могут на что-то претендовать, "это и невозможно, и неуместно".

"А то, что пытаются нас оттуда вытеснить - да, мы это знаем, но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия", - заявил Песков.

Дмитрий Песков Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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