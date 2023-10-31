Минобороны РФ сообщило о ротации миротворцев в Карабахе и ремонте их вооружений

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что проводит ротацию миротворцев в Карабахе и отправляет их вооружение на плановый ремонт в Россию.

"Завершается ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении.

13 октября в Бишкеке президент Владимир Путин напомнил, что российские миротворцы формально должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года. Однако, по его словам, в связи с изменением ситуации судьба миротворческой миссии будет определена на переговорах с партнерами.