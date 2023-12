Путин подписал закон об отмене двойного НДС при перепродаже автомобилей дилерами

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный закон об отмене двойного НДС при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов между дилерами подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован накануне на портале правовых актов.

Закон предусматривает, что при перепродаже одной компанией подержанной машины или мотоцикла другой компании НДС будет взиматься не с полной суммы (от продажной стоимости транспортного средства), а по особому порядку – с разницы между ценой продажи и ценой, по которой автомобиль был ранее выкуплен.

Соответствующий законопроект (№377391-8) вместе с положительным отзывом правительства был внесен в Госдуму в начале лета. "В настоящее время, если дилер покупает автомобиль у физического лица, он не может его продать другому юридическому лицу по реальной цене. Второе юридическое лицо обязано заплатить НДС с полной стоимости машины", - говорилось в пояснительной записке.

Отмечалось, что это обстоятельство приводило к фактическому уходу автодилеров со вторичного рынка из-за отсутствия экономической целесообразности или заставляло дилеров прибегать к использованию схем с посредником - физическим лицом.

Закон предполагает распространение особого порядка начисления НДС не только на сделки при продаже дилерами пробеговых автомобилей и мотоциклов физическим лицам, но и на сделки с участием других юридических лиц.

"Существует огромная потребность межрегионального распределения машин, связанная с разным уровнем спроса и разными ценами в различных регионах. Данное перераспределение невозможно по цепочке СС (client to client), так как частным автовладельцам неудобно продавать свою машину в другой город. Оно также затруднено на рынке СВС (client to business to client), поскольку лишь малое количество компаний имеют межрегиональные сети и могут перераспределять запас внутри своей сети. Наиболее удобно такое перераспределение производится по цепочке СВВС, когда одна компания перепродает машину другой компании в другой город, однако НДС с полной суммы не позволяет это делать эффективно и открыто", - поясняли авторы законопроекта.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.